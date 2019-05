Augenoptik Friedag: Gutes Sehen ist Lebensqualität

Nordhorn Der eine merkt es bei der Arbeit am Computer, der andere beim Fahren mit dem Auto: Die Sehkraft der Augen lässt nach – mit unangenehmen Folgen. Die Sehanforderungen werden immer komplexer, egal ob am Computer oder im Straßenverkehr. Eine individuell angepasste Brille oder Kontaktlinsen schaffen Abhilfe.

Vielfältige Lösungen, um die unterschiedlichsten Sehprobleme zu lösen, bietet Augenoptik Friedag mit Sitz an der Firnhaberstraße 4 in Nordhorn an. Dass eine Brille heute nicht nur eine Sehhilfe ist, sondern gleichzeitig Schmuckstück und Accessoire, dass die Einzigartigkeit einer Person verkörpert, wissen die Geschäftsführer von Augenoptik Friedag, Dagmar Friedag-Silder und Michael Kolley. Daher setzen sie insbesondere auf den Faktor Beratung. „Egal ob klassisch, trendy, flippig, bunt oder schlicht – wir finden für unsere Kunden immer die richtige Brille“, verspricht Dagmar Friedag-Silder. Und Michael Kolley ergänzt: „Mit unseren Modellen können die Kunden ihre Brille optimal auf sich abstimmen und mit pfiffigen Bügel-Wechselsystemen sogar immer ihrem aktuellen Outfit anpassen.“

Neben der Beratung ist auch der Kundenservice von immer größerer Bedeutung. Wer beispielsweise einen Sehtest für einen Führerschein braucht, kann sich an Augenoptik Friedag wenden. „Bei uns gibt es keine langen Wartezeiten“, sagt Michael Kolley.

Auch wer aus Mobilitäts- oder Zeitgründen nicht ins Geschäft kommen kann, ist bei Augenoptik Friedag an der richtigen Adresse. Nach individueller Absprache erfolgen Hausbesuche, bei denen alle erforderlichen Leistungen eines Augenoptikers für die Kunden in gewohnter und vertrauter Umgebung ausgeführt werden.

Als weiteren Service für die Kunden bietet Augenoptik Friedag eine zinslose Finanzierung beim Brillenkauf an. Zu diesem Zweck gibt es eine Partnerschaft mit dem GesundheitsABO 24.

Arbeitsbrillen, Kontaktlinsen, Reparaturen, die Mitnahme von Brillen zur Auswahl und die Brillenreinigung runden die Leistungspalette von Augenoptik Friedag ab. Weitere Informationen: Augenoptik Friedag

Augen und Brille müssen vermessen werden. Foto: Westdörp