Auf Schloss Ippenburg wird für alle Besucher etwas geboten

Bad Essen Unter dem Motto „My home is my castle“ lädt Schloss Ippenburg die Besucher zum Sommerfestival ein. Das Festival auf Schloss Ippenburg spricht ein breites Publikum an. Mehr als 150 Aussteller erfüllen alle Wünsche.

Mit traumhaften Gärten, kreativen Ausstellern und einem großartigen Angebot an kulinarischen und gastronomischen Ständen bietet Schloss Ippenburg Genuss für alle Sinne in einem der schönsten Gärten Norddeutschlands.

Ein Festival für Groß und Klein – mit kreativen Angeboten für die ganze Familie. Mit Floß- und Hüttenbau, Kanufahren, Bungeespringen, Stehpaddeln, Bogenschießen, Feuermachen und dem Highlight für Kinder, Teenies und jung gebliebene Erwachsene – das Ippenburger Hobby Horsing. In Deutschlands größtem Küchengarten tobt der Barbecue Wettkampf – zweimal täglich messen sich tolle Köche und Grilleros an vier Grillstationen und brutzeln Fisch, Fleisch und Veggie.

Das Ippenburger Sommerfestival ist von 20. bis 23. Juni täglich geöffnet von 11 Uhr bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen zwölf Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt. www.ippenburg.de

Die Besucher sind aufgerufen: „Genießen Sie den Sommer rund um Schloß Ippenburg. Über 150 Aussteller erfüllen alle Wünsche.“ Foto: privat