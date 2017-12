Arno Keen feiert bald 30-jähriges Bestehen bei der Allianz

gn Nordhorn. Arno Keen kann im kommenden Jahr am 2. Januar auf 30 Jahre bei der Allianz zurückblicken. Seit dem 1. Mai 2000 betreibt er ein eigenes Büro an der Bentheimer Straße 53 in Nordhorn.

Arno Keen trat am 2. Januar 1988 in die Dienste der Allianz. Zunächst arbeitete er in einer Allianz-Agentur in Nordhorn. 1994 wechselte er als Versicherungsvertreter zur Allianz-Filialdirektion Osnabrück. Von 1997 bis zum 1. Mai 2000 war er als Bezirksleiter im Außendienst tätig.

Seit mehr als 16 Jahren betreut er seine Kundinnen und Kunden mit einer eigenen Agentur an der Bentheimer Straße 53. Mehr als 1500 Kunden vertrauen dem versierten Versicherungsfachmann, der von der Mitarbeiterin Anke Boomhuis bei seiner Arbeit unterstützt wird. Auch für viele gewerbliche Kunden wie zum Beispiel Ärzte ist Arno Keen ein stets zuverlässiger Geschäftspartner. Für die längerfristige Fortführung seiner Agentur sucht Arno Keen einen Nachfolger für seinen Kundenbestand, der sich in den nächsten Jahren einarbeiten kann.

Nähere Informationen: www.vertretung.allianz.de/arno.keen/