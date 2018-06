a.n.n.i.-way®... mehr als nur eine „Diät“

gn Nordhorn. Seit März gibt es a.n.n.i.-way® in den Räumen der Färbereistraße 24 in Nordhorn (Eingang Neuenhauser Straße). Es ist ein Ernährungskonzept für alle, die vor allem nachhaltig, natürlich und individuell abnehmen möchten oder sich einfach nur gesund ernähren wollen. Im Vordergrund stehen die Gesundheit, das Wissen über gesunde Ernährung, die Bewegung und die Motivation. In wöchentlichen Treffen oder im Personal-Coaching können sich Interessierte kostenlos informieren. Auch eine Körperanalyse (BIA) kann durchgeführt werden. Die betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) (Betriebsverpflegung/Ernährung) wird als weitere Leistung zukünftig angeboten werden. Für weitere Informationen und Termine steht Dipl. Oecotrophologin Inka Regtop unter Telefon 05921 3028247 zur Verfügung oder auf a.n.n.i.-way®