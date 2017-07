Anja Oortmann erhält Bestätigung für Qualität ihrer Arbeit

gn Nordhorn. Die Qualität der Finanz- und Vermögensplanung steht hierzulande immer wieder mal in der Diskussion. Viele Verbraucher fragen sich: Wo finde ich wirklich professionelle und unabhängige Beratung? Ein wichtiges Gütesiegel stellen die Zertifizierungen des Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. (FPSB Deutschland) dar. Sie signalisieren dem Anleger die qualitativ besten Ausbildungsabschlüsse, die es hierzulande gibt. Eine solche Zertifizierung zum Certified Financial Planer (CFP®) hat jetzt Anja Oortmann, Teamleiterin der Anlage- und Vermögensberatung Euregio Invest der Grafschafter Volksbank, erhalten. Sie arbeitet seit 21 Jahren für die Genossenschaftsbank.

CFP-Professionals bürgen hierzulande seit 20 Jahren für Qualität und Transparenz. Die Zertifikate des FPSB Deutschland sind Qualitätssiegel und Beweis für die persönliche Qualifikation eines Beraters – unabhängig von seiner Firmenzugehörigkeit oder einer institutionellen Bindung.

Immer mehr Kunden wünschen sich eine neutrale und umfassende Analyse ihrer Vermögenssituation. Mit finanziellen Entscheidungen werden schließlich Lebensweichen gestellt. Deshalb können die Ansprüche an die eigene Finanzberatung gar nicht hoch genug sein. Nur hochqualifizierte und umfassend geschulte Finanz- und Nachfolgeplaner können aufgrund ihres Know-hows in den unterschiedlichsten Disziplinen die Bedürfnisse ihrer Kunden nach einer ganzheitlichen und neutralen Beratung befriedigen.

Die international höchsten Standards bezüglich Fach- und Methodenkompetenz werden aufgrund ihrer Ausbildung und stets aktualisiertem Fachwissen von den vom FPSB Deutschland zertifizierten Certified Financial Planner® (CFP) erfüllt. Nicht von Ungefähr zählen sie zur Elite in der Finanzdienstleistungsbranche.

Ein wichtiges Merkmal sind die Standesregeln, die die Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung sowie Ethikregeln beinhalten und denen die CFP®-Zertifikatsträger verpflichtet sind. Damit bietet das Vermögensberatungszentrum der Grafschafter Volksbank, Euregio Invest, in Person von Anja Oortmann die höchste professionelle und unabhängige Beratung. Nähere Informationen:: www.grafschafter-volksbank.de