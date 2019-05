Altenhöner ist Deutschlands bester Century 21 Makler

Bad Bentheim Seit 2016 sind sie Partner von Century 21 und als Franchisenehmer für die Grafschaft Bentheim Teil eines weltweiten Maklernetzwerkes mit 127.000 Maklern. Seit 1971 verändert die Marke Century 21 die internationale Immobilienlandschaft, indem sie angeschlossenen unabhängigen Maklern die Möglichkeit bietet, in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Seit 2012 ist Century 21 in Deutschland tätig. Viele Century-Partner gehören inzwischen zu den Marktführern in den lokalen Märkten.

Björn und Kerstin Altenhöner sind für ihren Top-Service und ihre herausragenden Leistungen in den letzten Jahren mehrfach ausgezeichnet worden. So erhielten sie eine Auszeichnung von ProvenExpert. Basierend auf mehr als 90 Kundenbewertungen, welche die Firma Expert Systems AG bis zum 28. Februar 2019 für Century 21 Altenhöner Immobilien per Online-Fragebogen eingeholt hat, wurde eine 100-prozentige Kundenzufriedenheit ermittelt. Bei Immobilien Scout wurde das Ehepaar Altenhöner zum Premium- Partner. Immobilienscout24 zeichnet als Premium-Partner jedes Jahr Partner aus, die sich durch langjährige Erfahrung, überdurchschnittliche Bewertungen und ein besonderes Engagement für Kunden vom Wettbewerb abheben.

„Unsere Zertifizierungen sind nicht bestellt“, betont Björn Altenhöner. „Sie werden nach objektiven Kriterien verliehen und sind als echte Anerkennung für unsere effektive und erfolgreiche Arbeit zu verstehen.“

Für Immobilienverkäufer bieten Björn und Kerstin Altenhöner eine umfassende Beratung und Betreuung. Das reicht von der Erstellung eines Exposés mit professionellen Fotos, der Sondierung der speziellen Verkäuferinteressen über die weltweite Vermarktung über Century 21 Global bis hin zur marktgerechten Bewertung der Immobilie. Sie helfen darüber hinaus bei der Erstellung von Energieausweisen und betreuen ihre Kunden vom Ersttermin bis nach der Übergabe der Immobilie. Die Privatsphäre der Kunden wird bestmöglich geschützt.

„Die Käufer für von uns betreute Immobilien in der Region kommen vor allem aus den Niederlanden, Belgien, dem Rheinland und dem Ruhrgebiet“, erklärt Björn Altenhöner. Mit einem Shuttle-Service werden sie vom Bahnhof oder Flughafen abgeholt und im „Gästehaus Anno 1904“ in der Wilhelmstraße 59 in gehobenem Standard untergebracht.

Björn und Kerstin Altenhöner arbeiten auf Wunsch des Eigentümers seit elf Jahren mit dem Bestellerprinzip. Das heißt, der Immobilienverkäufer bezahlt den Makler nach einer erfolgreichen Geschäftsabwicklung.

Das Ehepaar Altenhöner vermittelt die Immobilien zu Festpreisen. „Wir schützen den angestrebten Verkaufspreis für den Eigentümer, denn wir verkaufen keine Hypotheken, Versicherungen oder Ähnliches an den Käufer“, versichert Björn Altenhöner.

Seit einem halben Jahr werden Björn und Kerstin Altenhöner durch Marga Prein unterstützt, die für die Immobilienmakler Büroarbeiten, den Telefondienst und Übersetzungen für niederländische Kunden übernimmt. Bei Century 21 werden die Kunden immer korrekt und gut beraten. In einer Kundencharta hat das Maklernetzwerk diese Verpflichtung für die Franchisenehmer festgelegt. So sind die Makler zu höchster Sorgfalt und Geheimhaltung verpflichtet.

Jede Vereinbarung, die mit einem Century 21 Immobilienmakler getroffen wird, wird auch eingehalten. Die Kunden können sich auf einen freundlichen und hochachtungsvollen Service verlassen. Auch bei unangenehmen Themen kommunizieren die Makler offen und ehrlich mit den Kunden. Für potenzielle Immobilienkäufer vertreibt Century 21 ein aufwendig gestaltetes eigenes Kundenmagazin, in dem auf Hochglanz zahlreiche Immobilien vorgestellt werden.

Björn und Kerstin Altenhöner sind als Franchisenehmer und Top-Verkäufer von Century 21 bestens für die Zukunft gerüstet. Die Zeichen stehen auf Expansion. Angestrebt ist die Eröffnung von zwei weiteren Filialen. Die Gespräche dafür laufen bereits. Weitere Informationen: CENTURY 21 Altenhöner Immobilien