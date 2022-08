Altenhöner Immobilien: Neuer Standort in Schüttorf

Nach Bad Bentheim, Nordhorn und Leer eröffnet Altenhöner Immobilien jetzt auch einen Standort in Schüttorf.

Kerstin und Björn Altenhöner gehören mit ihrer Immobilienvermittlung in Bad Bentheim seit Langem zu den etablierten Maklern. Seit mehr als 14 Jahren sind sie hier für ihre Kunden im Einsatz. 2020 richteten sie auch einen Shop in Nordhorn ein, den Sohn Yannic führt. Kürzlich kam ein dritter Standort in Leer hinzu, mit Büroleiter Bartje van Hese. Nun expandieren sie erneut: Am 3. September geht in Schüttorf ein Shop an den Start, dort ist Daniel Hempen Ansprechpartner.

Für ihre Erfolge erhielten die Altenhöners jüngst als erste in Deutschland auch eine große Auszeichnung: den „Grand Centurion“, den höchsten bei CENTURY 21 vergebenen Award. Schon zuvor hatten sie stets zu den Top-Maklern des Netzwerkes gehört. „Wir legen viel Wert auf persönlichen Service“, erklärt Björn Altenhöner. „Unsere Kunden schätzen das und empfehlen uns gern weiter.“ CENTURY 21 wurde 1971 gegründet und verfügt global über rund 12.600 Standorte. Weitere Infos auf: www.altenhoener.century21.de