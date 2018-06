Altendorfer Baugesellschaft feiert zehnjähriges Bestehen

ram Nordhorn.

Vor vielen Kunden, Architekten, Zulieferern, weiteren Geschäftspartnern und Mitarbeitern ließ Geschäftsführer Siegbert Loeks das Jahrzehnt von der Gründung bis zum heutigen Stand in einer Firmenpräsentation Revue passieren.

Das Nordhorner Bauunternehmen hat sich innerhalb weniger Jahre vom kleinen Betrieb mit neun Mitarbeitern zum bedeutenden Projektierungspartner mit zurzeit 37 Angestellten entwickelt.

„240 Gebäude haben wir in dieser Zeit realisieren können – von der kleinen Garage bis hin zu stadtbildprägenden Gebäuden in Nordhorn wie dem Pier 99, dem Daniel-Odink-Haus oder dem Geschäftshaus Intersport Matenaar“, so Geschäftsführer Siegbert Loeks vor rund 200 Gästen. Aber auch außerhalb der Kreisstadt ist die Altendorfer Baugesellschaft ein gefragtes Unternehmen. Unter anderem zeugen ein neu errichteter Lidl-Markt in Gronau sowie ein Aldi-Markt in Spelle von der Kompetenz der Nordhorner Bau- und Projektierungsgesellschaft.

