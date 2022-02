Alte Weberei startet Projekt für junge Musiker

Nordhorn Die Alte Weberei bietet jungen Grafschafter Bands und Musikern die Möglichkeit, gemeinsam auf einer „großen Bühne“ aufzutreten. Renommierte Dozenten bieten ihre Hilfe an, die Künstler in Workshops musikalisch zu fördern. Die Rede ist vom Projekt „Povel Musikwerk“.

Musiker bis 27 Jahre aus der Grafschaft haben die Möglichkeit, sich für Workshops in den Bereichen funktionales Stimmtraining, Schlagzeug-Techniken, einem Workshop Gitarre oder einem Bass-Workshop zu bewerben. Diese Workshops finden am 19. und 20. März statt. Suzen Berlin, Frontfrau der Progressive-Artrock-Band „Valid blU“, Sebastian Lanser, Drum Illuminati und Mitglied von „Panzerballett“, Tobias Mertens, von der Band „Lord oft the Lost“ und Linus Klausenitzer, Ex-Mitglied der Death Metal Band „Obscura“, leiten die Workshops.

Anmeldungen und Bewerbungen zum Abschluss-Konzert und den Workshops nehmen die Projektverantwortlichen entgegen (siehe Infobox). Die Gebühr beträgt 20 Euro.

Geplant ist, dass alle Auftritte am 26. März professionell gefilmt, mitgeschnitten und den Bands zur Verfügung gestellt werden. Karten für das Konzert am 26. März gibt es über die Internetseite der Alten Weberei und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Infos auf www.alteweberei.de