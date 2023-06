Alte Scheune wurde zum Wohnhaus

Ein Anruf bei der Stadt Nordhorn von Johannes Hensen, Inhaber der Firma Hensen Baukonzept, blieb nicht ohne Folgen. Während des Baus der Nordumgehung waren ihm eine alte Scheune und ein Bauernhof an der Wietmarscher Straße im Bereich Döppersweg aufgefallen. Ursprünglich plante die Stadt Nordhorn als Eigentümer, die Gebäude zu abzureißen und dort ein neues Baugebiet zu entwickeln. „Kann man dies noch stoppen?“, lautete Hensens Frage. Verkürzt erhielt er als Antwort: „Wenn sie da ein eigenes Konzept drüber legen, ja.“

Damit nahmen seine Pläne, die alte Scheune aus dem Jahr 1933 zu erhalten, immer mehr Gestalt an. „Diese alten Gebäude sind ortsbildprägend und stammen aus einer Zeit, als alte Bauernhöfe die Stadt umgaben“, sagt Hensen. So machte er der Stadt Nordhorn, das Angebot, die Scheune des Hofs Leferink und ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück zu kaufen. Seine Idee war es von Anfang an, dort vier Wohnungen unterzubringen. Mit Mitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm konnte er seine Vision in die Tat umsetzen. „Die Scheune war damals schon sehr baufällig“, stellt er rückblickend fest (siehe dazu Foto in der unten stehenden Anzeige). Das ursprüngliche Traggerüst, das Gebinde, wurde erhalten, aufgearbeitet und mit neuen Akzenten in Szene gesetzt. Das Gebinde wurde auch in die neuen Wohnungen integriert, hat aber keine statische Funktion mehr. Eine der vier Wohnungen ist eine Ferienwohnung. Die anderen drei sind ständig bewohnt. Beheizt werden die Wohnungen von einer Erdwärmepumpe, außerdem haben sie einen KfW-55-Standard. „Die Idee zu dem Namen hatte meine Mitarbeiterin Heidrun Kennepohl. Diesen Vorschlag haben wir gern aufgegriffen“, berichtet Hensen.

Das zweite landwirtschaftliche Gebäude, der Hof Boermann, wurde mittlerweile von der Stadt Nordhorn zu einer Kindertagesstätte umgebaut. Die Planung stammt ebenfalls von Hensen Baukonzept.

„Im Objekt Scheunenglück wurde ein „Haus-in-Haus-Konzept umgesetzt, bei dem wir das ursprüngliche Gesicht des Hauses gewahrt haben“, erläutert Johannes Hensen. „Wir haben die äußere Hülle erhalten und die innere Hülle, die den heutigen wäremdämmtechnischen und statischen Anforderungen zum Wohnen gerecht wird, integriert. Es ist ein sehr schönes Ensemble geworden“, sagt Hensen. Von diesem Objekt überzeugt hat seine festangestellte Architektin Wiebke Kethorn den Vorschlag bei der Architektenkammer eingereicht und das Objekt wurde tatsächlich für den Tag der Architektur ausgewählt.

Mittlerweile hat Johannes Hensen mit seiner Firma Baukonzept in unmittelbarer Nähe ein ähnliches Projekt in Angriff genommen. „Als ich dort auf dem Heuboden stand, hatte ich quasi eine Eingebung. In dieser Scheune soll ein großer Raum als Bürofläche entstehen, den Hensen zukünftig mit seinem Planungsbüro selbst nutzen wird. Auch hier können Interessierte am Tag der Architektur den Baufortschritt in Augenschein nehmen. „Das Erdgeschoss wird quasi zur Parkfläche, wo die E-Autos getankt werden können“, berichtet er. Dazu wird eine 35 kw/p-Fotovoltaikanlage auf dem Dach installiert. Beheizt wird das Gebäude durch eine Erdwärmepumpe.