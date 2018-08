Alles für Garten, Terrasse und Balkon

Uelsen In dem Familienunternehmen, das 1929 von Gerrit Beckhuis gegründet wurde, weht frischer Wind. Enkel Alexander Beckuis leitet jetzt das Traditionsgeschäft. Der 23-Jährige hat in Münster BWL studiert und den Online-Handel des erfolgreichen stationären Geschäfts ausgebaut. Auf der 1500 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche von Beckhuis finden Kunden alle renommierten Outdoor-Labels wie Zebra, Kettler oder Sieger. Im Luxusbereich werden Premiummarken wie Manutti und Solpuri angeboten. Der Outdoor-Experte Beckhuis ist der größte Solpuri-Partner in Norddeutschland. Die Verkäufer im 25-köpfigen Beckhuis-Team kommen für eine individuelle Beratung mit Musterstücken zu den Kunden nach Hause und präsentieren verschiedene Möbelstücke. Nach dem Kauf liefern die Experten von Beckhuis das Wunschensemble bis zur Terrasse und bauen alles auf. Den Kunden bleibt eins: Zurücklehnen und den Sommer 2018 auf ihren neuen Outdoor-Möbeln von Beckhuis genießen.

Weitere Informationen: www.beckhuis.com

Alexander Beckhuis ist nicht nur Geschäftsführer, sondern auch der kreative Kopf des Online-Shops von Beckhuis. Foto: privat