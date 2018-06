Alles für den mobilen Urlaub bei SPIKKER-Caravans

gn Nordhorn. Zu einem Schautag am 6. Mai lädt SPIKKER-Caravans in den Sandhook 42 nach Nordhorn ein. Wer Urlaub auf dem Camping- oder Stellplatz machen will und dazu eine mobile Unterkunft sucht, geht am besten zu dem renommierten Händler mit seinem umfangreichen Angebot. Unter dem Motto erleben • entspannen • genießen verkauft Albert Spikker seinen Kunden topgepflegte Wohnwagen, überwiegend aus erster Hand.

Auch wer sein Heim auf Rädern verkaufen will, ist bei dem Nordhorner Händler an der richtigen Adresse. Angeboten wird eine große Auswahl aller Marken für jede Einsatzmöglichkeit, preisgünstig und selbstverständlich TÜV-geprüft. Zudem gibt es attraktive Angebote bei Camping-Zubehör.

Weitere Informationen: www.spikker-caravans.de/