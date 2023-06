Alles für den Garten auf 30.000 Quadratmeter

Gleich hinter der Grenze in Geesteren, Twente, finden Besucher auf mehr als 30.000 Quadratmeter das schönste Gartencenter der Region, das für jeden etwas bietet. Das Gartencenter Heerdink verfügt über eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten für den Innen- und Außenbereich des Hauses. Das Fachgeschäft ist spezialisiert auf die Dekoration von Grün in und um das Haus. Ein schönes Gartencenter, eine Töpferei, eine eigene Gärtnerei und ein Gartenbauunternehmen bieten alles für einen angenehmen Tagesausflug. Die Gartenbaufirma ist in der Grenzregion kein Unbekannter. Schon seit Jahren betreut sie Gärten in den Niederlanden und in Deutschland. Wer einen neuen Garten plant, sollte sich in diesem schönen grünen Zentrum umsehen. Heerdink ist ein echtes Familienunternehmen, das bereits seit mehreren Generationen von der Familie Heerdink geführt wird. Es steht für Qualität und handwerkliches Können. Die engagierten Mitarbeiter sind an sechs Tagen in der Woche für die Kunden da, um sie optimal zu beraten und zu bedienen. Navigation: Haarbrinksweg 26, 7678 RT Geesteren. Ausreichend kostenlose Parkplätze sind vorhanden. Weitere Infos auf www.tuincentrumheerdink.nl