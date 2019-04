Alles für das Wohnzimmer unter freiem Himmel

Grafschafter Service Helden Die Leichtigkeit des Sommers genießen dürfte nicht schwierig sein, wenn man in gemütlichen Gartenmöbeln unter stylischen Sonnenschirmen sitzt oder an Grills mit Genussgarantie sein Fleisch zubereitet.

Damit dieses Sommervergnügen zu einem echten Genuss wird, helfen die Spezialisten aus dem Hause Beckhuis in Uelsen an der Neuenhauser Straße 30 bei der Wahl der passenden Gartenmöbel. Diese, auch die Tische, werden nach Wunsch auf Maß gefertigt. Damit ist die Sitzgarnitur für Terrasse oder Balkon noch nicht komplett. Die Polsterauflagen müssen optisch und von der Bequemlichkeit zu den Möbeln passen. Und auch die Schutzhülle für den Winter darf nicht fehlen. Zu alle diesen Produkten bieten die Mitarbeiter aus dem Hause Beckhuis kompetente Beratung. Bei einer größeren Gartenplanung sind Hausbesuche möglich, um durch den Eindruck vor Ort eine perfekte Gestaltung zu liefern. Dies geschieht natürlich überwiegend in der Region – aber selbst auf Mallorca hat der Niedergrafschafter in Sachen Outdoor-Lifestyle beraten.

Service hat bei Beckhuis auch eine praktische Note. Die bestellten Möbel werden im großen Umkreis ausgeliefert und auf Wunsch montiert. Ein europaweiter Versand in das jeweilige Feriendomizil ist möglich.

Wetterfeste Outdoor Lounges sind stark gefragt. Mit der Marke Cane-Line vertritt das Unternehmen Beckhuis ein dänisches Designunternehmen mit 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung funktionaler und komfortabler Möbel. Die Allwettermöbel bieten maximalen Komfort und minimalen Wartungsaufwand. Die Essenz der Cane-Line Kollektion ist Einfachheit. Eine lebendige Kollektion von Designs, die auf funktionalen, zeitlosen und sozial verantwortlichen Prinzipien basiert.

„Unsere Kunden sind begeistert, dass sie so stylische Ausstattungen bedenkenlos im Freien nutzen und lagern können“, verrät Alexander Beckhuis. Ein Trend ist die Dining Lounge. Die modernen Esstischkonzepte für draußen folgen dem Wunsch nach Entspannung und Gastfreundschaft. Zum Erfolgsprodukt gehört die Serie Holly des Herstellers Stern. Mit jahrelanger Erfahrung und dem Blick für wechselnde Trends und neue Materialien verfolgt das Stern- Design-Team die Entwicklung neuer Möbel. Dabei wird auf Einzigartigkeit und auf eine ressourcenschonende Realisierung geachtet. Holly wird nun um Dining-Möbel ergänzt. Sofa und Liege mit Tisch und Stühlen bilden eine geschmackvolle Kombination.

„Mich fasziniert, wie stark sich der Designaspekt bei den Garten- und Loungemöbeln weiterentwickelt hat“, erklärt Alexander Beckhuis: „Ohne Mühen kann man sich so ein neues Wohnzimmer unter freiem Himmel gestalten.“

Seit 1929 gibt es das Unternehmen in Uelsen. Der Online-Handel ist mittlerweile das zweite Standbein der Familie Beckhuis. Der Online-Shop mit mehr als 29.000 Produkten und mehreren Tausend Besuchern am Tag gehört zu den großen Plattformen dieses Segments. Fast alle renommierten Outdoor-Marken sind präsent. Beckhuis setzt bei der Auswahl der Produkte auf Qualität. Häufige Messebesuch in Köln, Frankfurt oder Mailand stellen sicher, dass die neuesten Trends gezeigt werden.

Ohne die lange Erfahrung des Verkaufsteams geht in den Geschäftsräumen in Uelsen nichts. Das Beckhuis-Team besteht aus etwa 20 Angestellten, viele von ihnen sind seit Langem für das Unternehmen tätig. Aber es gibt auch Nachwuchs: „Als selbst noch junger Mensch bin ich besonders stolz, gleich vier Auszubildenden die Chance in den Berufseinstieg zu ermöglichen,“ sagt der junge Chef.

Zwei Auszubildende im Bereich E-Commerce sind allein dafür zuständig, den Service auf der Website zu verbessern. „Wir zeigen ab dieser Saison zu jedem Produkt das passende Zubehör oder den passenden Tisch zum Gartenstuhl. Außerdem haben wir auf Basis der Top-Seller viele Setangebote erstellt, sodass der Kunde mit wenigen Klicks zu seinem Outdoorwohnzimmer gelangt“, erklärt Beckhuis.

Zwei Auszubildende unterstützen das Büromanagement und lernen alles über die Kundenkommunikation, die sich aufgrund der Verlagerung des Geschäfts in die digitale Welt völlig verändert hat. Der Kontakt geht überwiegend über Medien wie Telefon, E-Mail oder Chat-Funktionen. Termine mit dem Kunden müssen organisiert werden, oder eine Möbelspedition, die das Sofa in München auf die Penthouse-Terrasse bringt.

Beratung ist bei Beckhuis noch Chefsache: Ein Großteil des Online-Umsatzes wird nach persönlicher Beratung über die genannten Medien generiert: „Wir versuchen, die lange Erfahrung, die Erfahrung von Messen zu nutzen, um dem Kunden auch online eine individuelle Beratung anzubieten. So unterscheiden wir uns von Amazon und Co und heben uns von der Konkurrenz ab“, sagt Alexander Beckhuis.

www.beckhuis.com

Alexander Beckhuis.

Die Ausstellung hochwertiger Gartenmöbel inspiriert.

„Holy Dining“ ist eine hochwertige Serie des Herstellers Stern.

Cane Line ist ein dänisches Designunternehmer, das wetterfeste und komfortable Möbel produziert.