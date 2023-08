ALDI-Azubis leiten für zwei Wochen Filiale in Neuenhaus

Personaleinsätze planen, Waren disponieren, Kassenabschlüsse durchführen: Das sind nur einige der Aufgaben, die in einem ALDI Markt anfallen. Wo sonst die Filialverantwortlichen in der Pflicht stehen, haben nun Auszubildende im Verkauf für zwei Wochen das Sagen und leiten eigenständig die Filiale an der Veldhausener Straße in Neuenhaus.

„Filiale in Azubi-Hand“ nennt sich das Projekt, das fester Bestandteil des Ausbildungsprogramms bei ALDI Nord ist. Die Idee: Auszubildende im Verkauf sollen praktische Erfahrung darin sammeln, in der Filialverantwortung zu stehen. Vom 4. bis zum 16. September können 15 Nachwuchskräfte der zuständigen ALDI Regionalgesellschaft Lingen zeigen, was sie gelernt haben.

„Für unsere jungen Kolleginnen und Kollegen ist das eine tolle Chance“, sagt Uwe Meyer, Leiter Human Resources bei der Regionalgesellschaft Lingen. Bei den vielfältigen Aufgaben sind die Azubis für zwei Wochen auf sich gestellt und übernehmen die Verantwortung für den Markt: „Den Überblick zu behalten, bei allem was anfällt, ist das A und O im Alltag in der Filiale. Wer das meistert, dem stehen bei ALDI Nord alle Türen offen“, erklärt Uwe Meyer. Neben der Anwendung des theoretischen Wissens, vermittelt das Ausbildungsprogramm von ALDI notwendige Soft Skills, wie Führungskompetenz, Selbstständigkeit und Teamgeist.

„Wir glauben an unseren Nachwuchs und setzen auf eine sehr gute Ausbildung. Unser Ziel ist es, die Auszubildenden bestmöglich auf eine erfolgreiche Zukunft bei ALDI Nord vorzubereiten. Nicht umsonst gehören unsere Auszubildenden regelmäßig zu den Besten eines Jahrgangs“, sagt Uwe Meyer.

