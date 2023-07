akzent Küchen GmbH schafft neue Kapazitäten

Die akzent Küchen GmbH hat in einen Anbau und eine neue Halle investiert, die in das bestehende Gebäude an der Walter-Bothe-Straße 10 in Nordhorn integriert wurde. So entstanden 350 Quadratmeter neue Lagerfläche und rund 300 Quadratmeter Bürofläche. Nach knapp einem Jahr Bauzeit ist der Neubau nun bezugsfertig. Besonders die neue Lagerfläche direkt am Standort hat eine Erleichterung der Arbeit und eine Zeitersparnis zur Folge, wie Stefan Haverland erläutert, der gemeinsam mit Ralf Völlink die Geschäfte führt. Zuvor hatte das Unternehmen eine andere Lagerfläche angemietet, wodurch zusätzliche Wege anfielen. „Kurze Wege sparen eben Zeit. Jetzt haben wir alles unter einem Dach“, sagt Haverland. Im Rahmen der Baumaßnahme wurde auch der Parkplatz vergrößert, der samstags oft nicht mehr ausreichte. Gleichzeitig wurden mehrere Wallboxen zum Laden von E-Autos aufgestellt.

© Fuchs Die neuen Büros (links) und die erweiterte Lagerfläche wurden in das bestehende Gebäude der akzent Küchen GmbH integriert. Foto: Fuchs

Die Fläche für die Erweiterung stand auf dem vorhandenen Gelände zur Verfügung. So nutzt die akzent Küchen GmbH nun die vorhandenen Kapazitäten aus. Lokale Unternehmen, mit denen das Fachunternehmen zum Teil schon seit Jahren zusammenarbeitet, haben die Umbauarbeiten ausgeführt. Bei der Ausstattung der Büros wurden die neuesten Gesichtspunkte, unter anderem der Ergonomie, beachtet. Alle Mitarbeiter verfügen jetzt über höhenverstellbare Schreibtische. Neben den neuen Büros ist ein neuer Besprechungsraum entstanden, der zusätzliche Möglichkeiten schafft. Den Mitarbeitern steht reichlich Ablagefläche zur Verfügung. „Das papierlose Büro ist in unserer Branche noch nicht durchgängig praktikabel. Mit der Ablage kann nun beispielsweise die Tourenplanung einfacher in Angriff genommen werden“, berichtet der Geschäftsführer. Ein zusätzlicher Arbeitsplatz ist in der Buchhaltung entstanden, wo eine neue Kollegin zum 1. August beginnt.

Mit der Verlagerung des Büros ist auch die Ausstellung noch einmal etwas gewachsen. Der Empfangsbereich wurde verlegt und ist jetzt offener gestaltet. „Uns ist es wichtig, unsere Küchen großzügig zu präsentieren, damit unsere Kunden einen besseren Eindruck gewinnen“, erklärt Stefan Haverland die Hintergründe. Eine Koje, so nennen die Küchenplaner einen Raum ihrer Ausstellung, dient als Raum mit einer Virtual Reality-Präsentation. Dort erleben die Kunden ihre Traumküche in dreidimensionaler Animation, und gewinnen ein authentisches Gefühl für deren Aussehen und Wirkung. Räumliche Abstände, wie Durchgänge, werden offenbarer und erleichtern so Entscheidungen zur Gestaltung des gesamten Raums. „Wir planen nicht nur die Küchen, sondern den gesamten Raum. Küchen sind heute wieder komplette Wohnräume. Diese Art der Präsentation ist dabei für uns schon ein gewaltiger Fortschritt bei der Beratung“, stellt Stefan Haverland fest. „Jetzt ist die Planung für den Kunden transparenter“, betont er.

© Fuchs Mit dem neuen Besprechungsraum verfügt akzent Küchen GmbH über zusätzliche Möglichkeiten. Stefan Foto: Fuchs

Grundsätzlich legt das Team von akzent Küchen GmbH großen Wert auf die Beratung und macht für die Kunden stets eigene Entwürfe, die den Vorstellungen der Kunden und den räumlichen Gegebenheiten entsprechen. Dafür nehmen sich die Berater auch die erforderliche Zeit, denn bei der guten Küchenplanung sind viele Details zu berücksichtigen.

Die Fortführung des Unternehmens ist bereits geregelt. Stefan Haverlands Sohn Mick ist im Unternehmen tätig und wird zunehmend mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut. In wenigen Jahren übernimmt er die Geschäftsführung, so der Plan. ef

