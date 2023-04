Kamps GmbH: Spezialisten für Sanitär- und Heizungstechnik

Absolute Spezialisten sind die Mitarbeiter der Gerhard Kamps GmbH, wenn es um das Thema Sanitär und Heizung geht. Der Betrieb bietet ein großes Leistungsspektrum für die gesamte Haustechnik. Bei der Planung, Installation und Modernisierung der Heizungsanlage unterstützen die Fachleute die Kunden genauso wie bei der Nutzung regenerativer Energieformen und der Energierückgewinnung. Als Spezialist für Sanitärinstallationen verstehen sich die Mitarbeiter als Dienstleister bei der Umsetzung aller Badträume – von den einzelnen Elementen bis hin zum Komplettbad.

„Unsere langjährige Erfahrung und Fachkompetenz versetzt uns in die Lage, jederzeit umfassend zu allen Vorhaben beraten zu können. Als Fachbetrieb der Innung Sanitär, Heizung, Klima legen wir großen Wert auf die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. So können wir unseren Kunden stets die aktuellste Technik für ihre Installationen empfehlen“, beschreibt Geschäftsführer Jens Dobrowolski die Philosophie. Aktuell investiert das Familienunternehmen mit großer Tradition in einen Neubau im Industriegebiet in Neuenhaus. Parallel gibt es einen zweiten Standort in Hoogstede an der Hauptstraße mit eigener Badausstellung, der als Kamps GmbH Hoogstede geführt wird. Geschäftsführer ist ebenfalls Jens Dobrowolski. Die Ausstellung ist täglich geöffnet. Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 12.30 und 14 bis 17 Uhr und am Freitag von 8.30 bis 12.30 und von 13 Uhr bis 15 Uhr oder gern nach telefonischer Vereinbarung.

Weitere Infos auf www.kamps-neuenhaus.de oder www.kamps-hoogstede.de/