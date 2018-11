60 Jahre Blumen Stockhorst

Nordhorn Seit 60 Jahren dreht sich in diesem Fachgeschäft alles um die kreative und innovative Gestaltung von Blumen unter dem Leitfaden „Blumen sind das Lächeln der Natur“. Gegründet wurde das Geschäft 1958 von der Blumenbindemeisterin Alberta Stockhorst und dem Gärtner Bernhard Stockhorst auf gerade mal 13 Quadratmeter an der Kokenmühlenstraße.

1982 erfolgte der Umzug in das damals schon innovative und moderne Ladenlokal auf zwei Etagen. 1995 übernahmen die Töchter Marianne und Andrea Stockhorst, beide ausgebildete Floristmeisterinnen, die Firma. 2010 erfolgte der Umzug in die jetzigen Räume auf 180 Quadratmeter in Nordhorn.

Mit einem breit gefächerten Angebot an Floristik für jeden Anlass und einer außergewöhnlichen Vielfalt an Schnittblumen und Pflanzen erfüllt das Team von Blumen Stockhorst die Wünsche seiner Kunden. Stetig wird das Sortiment durch Dekoration- und Wohnaccessoires erweitert, die mit viel Liebe und Gespür für die neuesten Trends auf internationalen Messen ausgesucht werden. 38 Floristen wurden im Laufe der Jahre ausgebildet. Ab heute zeigt Blumen Stockhorst die neuesten Advents- und Weihnachtstrends. Schauen Sie rein und feiern Sie mit!

Der heutige Standort.Foto: Gossweiler