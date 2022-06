50 Jahre Utz: Tag der offenen Tür am 3. Juni

Eine international führende Adresse in Sachen Kunststofftechnik für Lager und Transport ist das aus der Schweiz stammende Unternehmen Georg Utz GmbH.

Nachdem der Standort in Bremgarten im Schweizer Kanton Aargau aufgrund der ständig steigenden Kundennachfrage an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen war, begab sich der Unternehmer auf die Suche nach weiteren Standorten. Dabei stieß er auf Schüttorf, das wegen seiner engen Anbindung an die Benelux-Länder und der Nähe zum Ruhrgebiet verkehrstechnisch günstig lag.

Schüttorfer Feld wird Gewerbegebiet

Das Potenzial einer vielversprechenden Industrieansiedlung erkannten auch Oberkreisdirektor Terwey sowie der Schüttorfer Stadtdirektor Johannsen und erklärten kurzerhand die Wiesen am Nordring zum Gewerbegebiet. Am 30. November 1971 unterzeichnete Georg Utz den Gesellschaftervertrag und kaufte am gleichen Tag ein 20.635 Quadratmeter großes Grundstück im Schüttorfer Feld. Das war die Geburtsstunde der Georg Utz GmbH, 50 Jahre später das Flaggschiff der weltweit operierenden Utz Gruppe.

1973 wurden die ersten Gebäude des Kunststoffunternehmens Utz im Schüttorfer Feld bezogen. Es folgte eine rasante Entwicklung. Nach dem letzten Grundstückskauf im Jahre 2016 steht heute eine Fläche von 153.494 Quadratmetern zur Verfügung. Produziert und verkauft werden Lager- und Transportbehälter, Paletten und technische Teile aus wiederverwertbarem Kunststoff.

Aus kleinen Anfängen zum Weltunternehmen

Gestartet sind Produktion und Verkauf in der neuen Kunststofffabrik in Schüttorf mit gerade einmal 11 Personen, die immerhin im ersten Jahr bereits einen Umsatz von 1,36 Millionen Euro erwirtschaften konnten. Angeboten wurde alles an Behältern, Wannen und sonstigen Artikeln, die irgendwie aus Kunststoff herzustellen waren. Neben bekannten Produkten setzte Utz aber auch maßgeblich auf Innovation. Als ein Beispiel sei der in der Automobilindustrie in Millionen Exemplaren verwendete Kleinladungsträger (KLT) genannt, an dessen Entwicklung und Einführung der damalige Utz-Geschäftsführer Günter Schwank maßgeblich beteiligt war.

Inzwischen haben der Umsatz und die Zahl der Mitarbeiter ganz andere Dimensionen angenommen. Über 500 Mitarbeiter erwirtschaften heute einen Umsatz im dreistelligen Millionenbereich.

Heute produziert die Utz Gruppe weltweit in Ländern wie England, Frankreich, Schweiz, Polen, den USA, Mexiko und China. Trotzdem ist das aus kleinen Anfängen entstandene, zunächst eher handwerklich orientierte Kunststoffunternehmen Utz in Schüttorf das Zugpferd der Unternehmensgruppe mit dem größten Umsatz und den meisten Mitarbeitern.

Tag der offenen Tür mit viel Programm

Anläßlich des 50-jährigen Jubiläums lädt die Georg Utz GmbH am Sonntag, 3. Juli, zu einem Tag der offenen Tür ein. Auf dem Programm stehen Rundgänge durch die Produktions- und Lagerhallen, eine Utz-Rallye, Informationen über die Geschichte und die aktuelle Situation des Unternehmens, Attraktionen für Kinder wie eine Schminkaktion und Klettergeräte sowie eine Spendensammelaktion. Im Foyer präsentiert sich das Unternehmen als Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber.