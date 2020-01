30 Jahre Vechte-Apotheke

Schüttorf Es war am 17. Januar 1990, als Ralf Borwitzky an der Windstraße 10 in Schüttorf die Vechte-Apotheke eröffnete. Er leitete die Apotheke bis zu seinem Tod im Dezember 2003. Danach wurde die Apotheke von seiner Frau Martha Borwitzky weitergeführt. Im April 2012 erfolgte die Übergabe an ihren Schwiegersohn, Apotheker Holger Müller. In diesem Jahr kann die Vechte-Apotheke auf ihr 30-jähriges Bestehen zurückblicken. Holger Müller und sein Team danken den Kunden für ihre langjährige Treue.

Nähere Informationen: www.vechte-apotheke-schuettorf.de