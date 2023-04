30 Jahre Braus Lift and Care Systems GmbH

Wie viele Erfolgsgeschichten startete auch diese praktisch in der Garage von Marion und Armin Braus, die sich zunächst mit einem begrenzten Produktspektrum im Bereich der Hebe- und Pflegehilfsmittel für Menschen mit körperlichen Einschränkungen selbstständig gemacht haben.

Seit den Anfängen in 1993 hat sich viel getan: Es wurden mehr und mehr Produkte angeboten und irgendwann eine neue Produktsparte – die Treppenlifte ergänzt. Das Unternehmen wuchs aus der Garage heraus in neue Geschäftsräume, genauso wie das Team immer weiter wuchs.

Inzwischen wird das Familienunternehmen in der zweiten Generation von Katharina Brunnert zusammen mit dem langjährigen Mitarbeiter und nun ebenfalls Geschäftsführer Mirkan Dönmez geführt. Das Unternehmen hat seinen Neubau in Nordhorn Klausheide bezogen und neben den Geschäftsfeldern Hebe- und Pflegehilfsmittel und Treppenlifte eine eigene technische Abteilung für die jährliche Wartung der Geräte gegründet. Und weitere Expansionsschritte sind in der Planung. Was aber bleibt, ist die Professionalität in der Beratung, dem Einbau und der Wartung der Produkte – ein Alleinstellungsmerkmal, das insbesondere Treppenliftkunden in der Grafschaft Bentheim und dem Emsland zu schätzen wissen.

Weitere Infos auf grafschafter-treppenlifte.de/