20 Jahre ist Haydar Kolat als Fliesenleger selbstständig

Vor 20 Jahren hat sich Haydar Kolat als Fliesenleger selbstständig gemacht. Noch heute ist er ein leidenschaftlicher Handwerker und ist, so oft es geht, auf den Baustellen. Seit der Gründung hat sich das Unternehmen Fliesen Kolat kontinuierlich entwickelt und vergrößert. Den wichtigsten Schritt ging der Betrieb im Jahr 2020 mit der Eröffnung einer eigenen Ausstellung an der Egerstraße 4. Zuvor war der Firmensitz an Haydar Kolats Privatadresse, wo er auch ein kleines Lager hatte. In dieser Zeit war er fast ausschließlich auf Baustellen außerhalb der Grafschaft unterwegs. „Mit dem eigenen Standort hier in Nordhorn sind wir für die Zukunft besser aufgestellt und können uns hier deutlicher positionieren“, erklärt Haydar Kolat die Gründe für diese Investition. Für ihn persönlich bleibt nun mehr Zeit für die Familie.

In seiner Ausstellung bietet er eine große Auswahl an Fliesen. Derzeit sind großformatige Fliesen, die vom Boden bis zur Decke reichen, sehr angesagt. Deren Verlegung erfordere eine sehr genaue Planung, so der Experte. Für den Kunden hätten diese Formate den Vorteil, die Fliesen besser säubern zu können, weil es keine Fugen gäbe. Außer diesen XXL-Formaten werden aber auch Fliesen mit den Maßen 1 x 1 Meter oder 1,20 x 1,20 Meter vermehrt nachgefragt.

„Für ein Unternehmen wie unseres ist es wichtig, immer gute Arbeit abzuliefern“, erklärt er seine Philosophie. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf Sanierungsarbeiten, weil die Zahl der Neubauten insgesamt rückläufig ist. Kolat Fliesen kooperiert mit gewerblichen Auftraggebern und arbeitet eng mit einigen Betrieben aus anderen Gewerken aus der Sanitär- oder Elektrobranche zusammen. Außerdem unterhält der Fachbetrieb engen Kontakt mit Großhändlern aus der Baustoffindustrie.

Haydar Kolat hat den Meisterbrief und bildet auch aus. So hat er seinen Neffen Kubilay Kolat ins Boot geholt, der mittlerweile als Geselle im Unternehmen arbeitet. Zusätzlich sind derzeit zwei Auszubildende und ein Helfer beschäftigt.

Der neue Standort mit der Ausstellung hat für Haydar Kolat mehrere Vorteile. Zum einen kann er die Fliesen in der Ausstellung präsentieren, zum anderen ist dort die Gelegenheit, die Kunden in aller Ruhe in einer persönlichen Atmosphäre zu beraten und die Möglichkeiten zur Gestaltung aufzuzeigen.

Ein Hauptaugenmerk legt er auf die gute und abgestimmte Planung. Speziell in Badezimmern spiele die Privatsphäre eine große Rolle, weshalb die Wahl der Materialien und die Gestaltung das Wohlgefühl der Kunden beeinflusst.

Mit der Wahl des Standortes an der Egerstraße ist Haydar Kolat sehr zufrieden. Zum einen seien in der Nachbarschaft einige Einrichtungen und Geschäfte, die viel Frequenz brächten, trotzdem sei es eine sehr ruhige und zugleich zentrale Lage.

