20 Jahre Buchhandlung Mine in Uelsen

Der Name „Mine“ ist in Uelsen seit 20 Jahren fest etabliert. Im August 2003 eröffnete Hermine Ensink am Markt die Buchhandlung „Mine“.

Hermine Ensink hat ihr Angebot seitdem deutlich erweitert. Bücher und Büroartikel aller Art sind in dem bekannten Uelser Geschäft erhältlich. Kulinarische und dekorative Geschenkartikel zu jedem Anlass sowie pfiffige Accessoires und hochwertige Keramik namhafter Hersteller haben die „Mine“ zu einer beliebten Anlaufstelle in Uelsen werden lassen. Neben dem vielfältigen Angebot gehört die kompetente Beratung des gesamten Teams zu den Stärken des Einzelhandelsgeschäfts.

Die Floristik bietet traditionelle und topmoderne Blumensträuße und immer frische Blumen. Mit einem so umfassenden Warenangebot und stets aktuellen Produkten will Hermine Ensink auch künftig den Geschmacksnerv ihren Kunden treffen und ihnen viel Freude bereiten.

Der Erfolg des Unternehmens in den vergangenen 20 Jahren beruht in großem Maße auch auf der Treue der Kunden, denen Hermine Ensink dafür ausdrücklich dankt.

Weitere Infos auf www.mine-uelsen.de