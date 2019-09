2. Nordhorner Ladies Night des VVV am 13. September

Nordhorn Rote Teppiche ebnen den Weg ins (Shopping)-Glück, Sekt steht ab 17 Uhr bereit und es kann bis 21 Uhr nach Herzenslust gestöbert und eingekauft werden – in der Nordhorner Innenstadt wird dieser Traum am Freitag, 13. September wahr, wenn die 2. Nordhorner Ladies Night stattfindet.

Mit einem neuen individuellen und exklusiven „Nordhorn-Sektglas“ besteht an diesem Abend die Möglichkeit, in allen teilnehmenden Geschäften einen kostenlosen Sektempfang zu genießen. Die Gläser können ab Montag, 2. September im Vorverkauf beim VVV Nordhorn, bei Weltbild, Vodafone-Shop in der Hauptstraße und Kamps Textilhaus für 7 Euro oder an der Abendkasse an der Lingener Torbrücke für 10 Euro erworben werden (nur solange der Vorrat riecht).

Zu jedem Kauf eines Sektglases wird gleichzeitig ein Gutschein über einen Willkommens-Sekt sowie eine Gewinnspielkarte ausgehändigt, mit der Frau die Chance auf tolle Gewinne hat. Auch für die Männer gibt es an diesem Abend selbstverständlich einige Angebote in der Innenstadt.

In Verbindung mit der Aktion „Heimat shoppen“, die an diesem Wochenende im gesamten IHK-Bezirk durchgeführt wird, soll mit der Ladies Night gleichzeitig das lokale Einkaufserlebnis in den Vordergrund gestellt werden.

Nähere Informationen: www.vvv-nordhorn.de