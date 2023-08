18. Auflage der Bekuplast Open in Emlichheim

Spektakuläre Ballwechsel und gute Unterhaltung – dafür stehen die Bekuplast Open, die in diesem Jahr ihre 18. Auflage erleben. Die Veranstalter um Hendrik Pollex erwarten in der Zeit vom 10. bis zum 13. August insgesamt rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Gelände des Tennisclub Blau-Weiß Emlichheim.

Erstmalig in der Geschichte der Bekuplast Open wird es in diesem Jahr eine Kategorie „Legends-Doppel“ geben. Neben dem sechsmaligen niederländischen Grand-Slam-Sieger Paul Haarhuis treten hier Bart Beks, Frank Potthoff und Bastian Grönefeld - alle drei sind Bekuplast-Open-Champions vergangener Jahre - in verschiedenen Konstellationen gegeneinander an.

Ansonsten aber setzen sie beim TC Blau-Weiß auf das bewährte Konzept. Tennis-Cracks aller Leistungsklassen spielen in bis zu zwölf Konkurrenzen ganz unterschiedlicher Stärke um den Sieg – „von der Kreisebene bis zur Spitzenklasse“, sagt Pollex, „dieser Mix ist das Alleinstellungsmerkmal für unser Turnier.“

Beim Vorzeigen der GN-Card gibt es für die Besucherinnen und Besucher pro Karte ein Stück Kuchen und ein Heißgetränk gratis.

Nähere Informationen: www.tcbweml.com