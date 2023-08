16 hochwertige Wohnungen an der Ecke Gildkamp/Beinsstiege

Auf dem Gelände des ehemaligen Parkplatzes an der Ecke Gildkamp/Beinsstiege schreiten die Bauarbeiten für ein neues Wohn- und Geschäftshaus zügig voran. Im Erdgeschoss des dreigeschossigen Gebäudes öffnet zum Jahresende das neue nvb-Kundencenter seine Türen.

In den beiden Obergeschossen des Neubaus entstehen 16 hochwertig ausgestattete Eigentumswohnungen. Der L-förmige Gebäudekomplex – nach einem Entwurf des Nordhorner Architekten Joaquim Pena – ist in Farbgebung und Bauform an die vorhandene Bebauung im Umfeld angepasst. Das Gebäude wird in Massivbauweise nach den Energiestandards KfW 40EE und KfW 40 plus erstellt und über Geothermie mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe beheizt. Auf der Dachfläche betreiben die Nordhorner Versorgungsbetriebe (nvb) eine Photovoltaik-Anlage, die mit einem Stromspeicher kombiniert wird.

Der Vertrieb der Wohnungen erfolgt durch die GEWO Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH. Ansprechpartner sind Beate Scheunemann, Telefon: 05921 706-20, und Rolf Schlüter, Telefon: 05921 706-16. Ebenfalls wird die GEWO mbH nach der Fertigstellung die Eigentumsverwaltung übernehmen. Die Fertigstellung der Wohnungen ist für Mai 2024 geplant.

Nähere Informationen: www.gewo-nordhorn.de