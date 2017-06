115 Jahre besteht die Firma Küchen Ekelhoff

Das Küchenland Ekelhoff blickt auf mehr als 115 Jahre Firmengeschichte in der vierten Generation zurück. Den Kunden stehen insgesamt 10.000 Quadratmeter voll klimatisierte Ausstellungsfläche zur Verfügung, in der eine Vielfalt an hochwertigen Marken vorzufinden ist. Der Schwerpunkt des Hauses liegt darin, die Traumküchen der Kunden individuell zu planen und anfertigen. Hohes Qualitätsdenken, Kreativität, Zuverlässigkeit sowie eine vorbildliche Lieferung und Montage durch hauseigene Monteure, in Kombination mit einem optimalen Service, werden von den Kunden mit Vertrauen honoriert. Foto: Franz FrielingNähere Informationen: www.kuechen-ekelhoff.de

