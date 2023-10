100 Jahre Modehaus Heinemann

Das Modehaus Heinemann in Emlichheim feiert 100-jähriges Bestehen. Seit 1923 ist das Modehaus an der Bahnhofstraße ein verlässlicher Partner, wenn es um Damen- beziehungsweise Herrenmode oder um Wäsche geht.

Die Großeltern Fenna und Richard Heinemann Senior sind sehr klein angefangen. In dem damals 25 Quadratmeter großen Laden verkaufte Fenna Heinemann Textilien, Richard Heinemann besuchte die Kunden auf dem Fahrrad. Somit haben sie die Grundlagen für die heutigen Entwicklungen geschaffen. Das Gebäude misst inzwischen einige Hundert Quadratmeter. In zweiter Generation führten Berta und Georg Heinemann das Geschäft bis zu deren Ruhestand. Heute wiederum führen Fenna und Richard Heinemann Junior das Fachgeschäft in dritter Generation.

Seit 1923 besteht das Modehaus an der Bahnhofstraße 13. Foto: Maathuis

Inhaber Fenna und Richard Heinemann legen großen Wert auf den Service-Gedanken: Seit längerer Zeit ist eine Reinigungs- und Wäscheanlage installiert, die gut angenommen wird.

An dem Jubiläum soll auch die Öffentlichkeit teilhaben. Von Mittwoch, 4. Oktober, bis zum Samstag, 14. Oktober, bietet das Modehaus Heinemann einen Jubiläumsverkauf an.

