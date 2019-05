Vitalis in Emlichheim: Gesundheitsorientiert trainieren

Emlichheim Fast jeder Bundesbürger leidet mindestens einmal im Leben unter Rückenschmerzen oder Arthrose. In der Niedergrafschaft haben Betroffene die Möglichkeit, ihre körperlichen Einschränkungen durch gezieltes Training zu verbessern. Der Krankenhausverein an der Berliner Straße in Emlichheim bietet mit seinem Studio Vitalis seit 2014 gesundheitsorientiertes Training bei Rückenproblemen, Arthrose sowie Sportverletzungen.

„Zunächst wird ein Eingangscheck des Patienten durchgeführt und dessen Ist-Zustand festgestellt Wir testen unter anderem Kraft und Beweglichkeit und messen Körperzusammensetzung und Vitalfunktionen. Angepasst an Ihr Fitnesslevel stellen wir dann den persönlichen Trainingsplan auf. Außerdem ermitteln wir Vergleichswerte für eine spätere Trainingsanalyse“, sagt Melanie Duling, die sich gemeinsam mit zwölf Therapeuten, zwei Servicekräften und einer Studentin der Gesundheitswissenschaften um das Wohl der Kunden kümmert und die fachliche Leitung innehat. „In der Therapie kümmern wir uns gezielt um die Beschwerden. Wir suchen systematisch nach den Ursachen und behandeln diese, um den Patienten von Schmerzen zu befreien und dessen Beweglichkeit wiederherzustellen. Hierzu nutzen wir alle gängigen Behandlungsmethoden und bilden uns regelmäßig weiter, um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein“, ergänzt Melanie Duling.

Des Weiteren können auch unterschiedliche Kurse – von Rückengymnastik über Fitness bis zu Entspannungseinheiten- gebucht werden. Das umfangreiche Therapie-Angebot von Vitalis richtet sich natürlich auch an körperlich eingeschränkte Interessenten.

Neben den klassischen Bewegungs- und Therapieangeboten ist bei Vitalis auch Firmen-Fitness im Programm: So bietet beispielsweise das Ringer Unternehmen Büter Bau seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort regelmäßig die gesundheitsfördernden Einheiten.

Auch die Spielerinnen des Volleyball-Zweitbundesligisten SC Union Emlichheim nutzen die physiotherapeutische Kompetenz von Vitalis bei ihren Heimspielen in der Vechtetalhalle am Lägen Diek.

Mehr Infos zu Vitalis gibt es auf der neuen Homepage www.vitalis-emlichheim.de.