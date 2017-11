Stahl Bauunternehmen informiert über „Smart Home“

„Wohnst du noch oder erstickst du schon? Ist eine Lüftungsanlage in Neubauten notwendig? Sinnvoll? Wirtschaftlich?“ - Die heutigen Häuser werden immer besser gedämmt und immer dichter gebaut. Aber ist das nun gut oder schlecht? Kann man ein Haus heute noch ohne eine Lüftungsanlage bauen und ist dies überhaupt erlaubt? Welche Vorteile bringen diese Anlagen und worin unterscheiden sich die verschiedenen Typen? Erhält man dadurch eine bessere Raumluftqualität, so dass diese auch wirklich sinnvoll sind? Welche Fördermittel kann ich beim Einbau einer Lüftungsanlage erhalten und rechnen sich die Mehrkosten überhaupt im Vergleich zur Heizkostenersparnis?

Vor diesen Entscheidungen stehen Menschen, die ein neues Haus bauen möchten, jeden Tag. Leider findet man hierzu im Internet sehr unterschiedliche Aussagen, die einen noch weiter verwirren. Viele dieser Fragen werden im Vortag von Dipl.-Wirtsch.-Ing. Tobias Stahl am Samstag, 4 November, um 16 Uhr auf der Messe Lebensträume beantwortet.

„Smart Home – Wie intelligent kann mein Haus sein?“ Nach dem Thema Energiesparen, das die Bauindustrie in den letzten Jahren verfolgt hat, ist aktuell das Thema „Smart Home“ der große Trend bei Einfamilienhäusern und Wohnungen. Früher wurden ähnliche System sehr teuer als Bussystem und somit kabelgebunden angeboten. Heute kann man dank der Funktechnik zu einem Bruchteil der Kosten die Elemente im Haus vernetzen und es damit so intelligent machen wie man möchte. Das System ist somit modular erweiterbar und jeder kann sich die Bereiche heraussuchen, die für das eigene Haus gewünscht werden. Dies können zum Beispiel. sein: Rauchmelder, Einbruchschutz, Sprachsteuerung via Alexa für TV und Musik, Beleuchtung, die Haustechnik (Heizung, Lüftung, etc.), die Haushaltsgeräte (Küche, Waschmaschine...). In Zukunft werden die intelligente Vernetzung der Elektroautos mit der Photovoltaikanlage und viele weitere Themen hinzukommen.

Ein Einblick in den aktuellen Stand der Technik und die zukünftigen Möglichkeiten erhalten Interessierte am Sonntag, 5. November, um 16 Uhr im zweiten Vortrag von Tobias Stahl.

Nähere Informationen: www.stahl-baumeisterhaus.de