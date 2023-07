Einkaufserlebnis für Stempelrallye-Gewinnerin bei Zierleyn

Beim 9. GN-Familientag, der am 25. Juni im Tierpark Nordhorn stattfand, wurde für Kinder eine Stempelrallye organisiert. An verschiedenen Ständen von den Grafschafter Nachrichten, der Zooschule und den Natur-Rangern konnten die Kinder durch Spiele insgesamt fünf Stempel sammeln.

Als kleines Dankeschön für die Teilnahme gab es eine GN-Trinkflasche mit nach Hause. Alle Teilnehmer der Rallye hatten aber auch die Chance, ein Einkaufserlebnis bei Zierleyn zu gewinnen; und das Los hatte entschieden. Mila de Azevedo Kamp durfte nach Ladenschluss shoppen gehen. Dort steuerte sie mit einem großen Strahlen im Gesicht zunächst direkt die Schmuckabteilung für Kinder an und suchte sich ein paar Ohrringe mit passender Kette aus.

Weiterhin hatte sie sich für eine Meerjungfrau-Puppe entschieden. Etwas für den Pool durfte aber auch nicht fehlen. So wurden mehrere Wasserpistolen in den Einkaufskorb gepackt. Für die Geschwister kamen auch Stifte zum Schreiben und eine Spiderman-Maske mit. Ein neues Tagebuch durfte ebenfalls mit in den Korb, sowie viele neue Plüschtiere und ein Körnerkissen für die kälteren Tage.

Auch als kleine Gärtnerin möchte sich Mila ausprobieren und packte daher das Experimentier-Set „Feen-Erdbeeren“ ein. So füllte der Korb sich allmählich, und als nichts mehr reinging, bat Geschäftsführer Nils Holm das Gewinnerkind zur Kasse. Jetzt waren alle gespannt darauf, für wie viel die kleine Mila geshoppt hat. Es waren zwei große Taschen mit Sachen im Wert von 300 Euro, die ihr Nils Holm überreichte und die sie freudig entgegennahm. Die Mutter, die als Begleitung mitkam, bedankte sich und auch Mila sagte mit einem großen Lächeln im Gesicht „Danke!“.

