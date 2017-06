Büter baut Verwaltungsgebäude der besonderen Art

gn Ringe. „Wandel ist notwendig wie die Erneuerung der Blätter im Herbst“ heißt es in der illustrierten Einladung zur offiziellen Eröffnungsfeier am 5. Mai. Das Familienunternehmen aus der Niedergrafschaft mit rund 90 Mitarbeitern www.bueter-bau.de präsentierte dabei seine neuen Verwaltungsräume vielen geladenen Gästen, Mitarbeitern, Nachbarn und Freunden des Hauses.

Die sehr gute Geschäftsentwicklung sowie die heutigen geänderten Anforderungen der Kunden und Projekte machten eine Erweiterung notwendig. Durch die Expansion von 600 auf 1250 Quadratmeter Nutzfläche mit optimierten Wegen und neuester EDV-Technik steht das Bauunternehmen anspruchsvollen Projekten noch leistungsfähiger gegenüber. Größere Neubauprojekte verwirklicht das Unternehmen gerade unter anderem in Nordhorn, so beim früheren Marienkrankenhaus mit dem „Marienpark“ und im Bereich Kriegerstraße/Neuenhauser Straße/Stadtring mit dem Wohn- und Geschäftshaus „Nordhorner CityBogen“.

Das parallel zur Kreisstraße errichtete zweigeschossige Hauptgebäude mit spitzem Dach entstand nach den Plänen der Nordhorner „architektur gmbh potgeter und werning“. Der Neubau ist 31 Meter lang, 13 Meter hoch und zehn Meter breit. Der Baustil entspricht nach Auskunft des Architekturbüros „Regionaler Architektur, da sie ortstypische Gebäudemerkmale aufnimmt und modern, der Funktion entsprechend, interpretiert“. Das seien bei diesem Projekt die als Vorbild dienenden ruhigen, orangeroten Dächer der Scheunen und Bauernhäuser und der rote Verblender mit der „Lochfassade“. Diese Fassade erhalte den modernen Charakter durch schöne Details wie die rahmenlosen Fenster. Bei dem dunklem Verblender handelt es sich um den Wittmunder Torfbrandklinker, mit ausdrucksstarker Oberflächenstruktur, der speziell vermauert wurde.

Der neue Eingangsbereich aus Metall und Glas ist ebenso wie der Neubau zehn Meter breit. „Dieser setzt sich bewusst als leichte Konstruktion zwischen dem massiven Altbau und dem ebenfalls massiven Neubau ab und bildet somit eine gestalterische Fuge“, so Architekt Gerold Potgeter. Das Büro bkp kolde kollegen GmbH aus Düsseldorf hat das Raumkonzept erarbeitet und zeichnet für die gesamte Innenraumgestaltung verantwortlich. Im Erdgeschoss sind die Abteilungen Kalkulation und CAD im „Open Office1“ untergebracht, während sich Marketing, Buchhaltung und Kaufmännische Abteilung mit Geschäftsführung im „Open Office2“ befinden. Das i-Tüpfelchen der Raumgestaltung ist ein Besprechungsraum in der Optik eines Bauwagens.

Im ersten Obergeschoss des Neubaus sind zwei Besprechungsräume eingerichtet. Sie tragen die Bezeichnung „Klain Ringe“ und „Groot Ringe“. Fotoleinwände mit einer Baustelle und einer heimischen Landschaft als Motive setzen hier ebenso Akzente wie an Kranhaken befestigte Leuchten. Neben dem Fahrstuhl verbindet ein beeindruckendes Treppenhaus die beiden Geschosse.

Im Obergeschoss hat die Firma Büter außerdem einen großzügigen Aufenthaltsbereich für die Mitarbeiter und einen großen Schulungsraum geschaffen. Sie sind bis in den First in acht Metern Höhe geöffnet und bieten damit eine ganz besondere Atmosphäre. Die Zwischenwand lässt sich öffnen, wenn mehr Platz benötigt wird, etwa für Veranstaltungen mit Kunden.

Der Umbau und die Erweiterung des Altbaus bildeten ab Anfang dieses Jahres den zweiten Bauabschnitt. Dazu kommt mit dem „Stehmeeting“ ein futuristisch gestalteter Bereich für Besprechungen der Technischen Abteilung (Bauleiter, Planungsbüro). Neben einem Besprechungstresen finden sich hier zwei Proof-Ohrensessel mit großen Seitenelementen in Kopfhöhe, die das Gespräch akustisch spürbar dämpfen.

Alle Büroarbeitsplätze sind ergonomisch optimiert, die Schreibtische höhenverstellbar. Die Raumbeleuchtung passt sich automatisch der Dunkelheit an. Jeder Mitarbeiter kann das Licht an seinem Arbeitsplatz auch per Handy oder PC steuern.

Zukunftsweisend ist die energetische Ausstattung des neuen Gebäudes. Neben der Dreifachverglasung und einer kontrollierten Be- und Entlüftung sorgt eine neuartige Deckenheizung und Deckenkühlung stets für die richtigen Temperaturen. Hierfür wird Erdwärme aus knapp 100 Metern Tiefe genutzt.

Beim Begutachten der stimmigen Architektur spürt der Besucher förmlich die Leidenschaft, die dieses Unternehmen auszeichnet und hervorhebt. Nichts wirkt aufdringlich oder modernistisch, sondern folgt der Idee, dass eine gute Umgebung auch gute Ideen und ein harmonisches, verlässliches Betriebsklima erzeugen. In Verbindung der lichten Offenheit mit der bodenständigen soliden Anmutung der verwendeten Materialien entsteht das Gefühl einer Transparenz und Verlässlichkeit; Attribute, die sich genau so auch in der Firmenphilosophie widerspiegeln. „Das soll der Kunde spüren; vom Moment des Betretens der neuen Firmenzentrale bis hin zur Auftragsbesprechung und Durchführung seines Bauvorhabens“, so Gerrit Büter.

Der Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter ist offen bis unter den First. Die Wand zum angrenzenden Schulungsraum ist mobil (hinten links). Foto: J. Lüken

Zwei Besprechungsräume sind im ersten Obergeschoss des großen Neubaus eingerichtet. Sie tragen die Bezeichnung „Klain Ringe“ und „Groot Ringe“ und sind mit Fotoleinwänden gestaltet. Foto: J. Lüken

Großzügig: der neue Eingangsbereich. Von hier geht es auch in den Altbau. Foto: J. Lüken

Glastüren und große Fenster sorgen im Neubau allenthalben für Transparenz – so auch im ersten Obergeschoss. Foto: J. Lüken

Beim „Stehmeeting“ im Altbau: Firmenchef Gerrit Büter (Bildmitte) mit Bauleiter Jan Schnieders und Andreas Reinink (Immobilien/Marketing). Foto: J. Lüken