Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Lengerich

Ein 30-Jähriger ist mit einem voll besetzten VW Golf in Lengerich verunglückt. Er fuhr gegen einen Baum, alle Insassen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer.

Auf der Schulstraße kam es in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr zum Unfall. Nach Informationen der Polizei befuhr ein 30-jähriger Autofahrer mit einem VW Golf die Schulstraße in Lengerich in Richtung Markt.

Auf gerader Strecke kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, der durch den Aufprall entwurzelt wurde.

Im Anschluss kam das Fahrzeug auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Drei weitere Insassen des Fahrzeuges, ein Mann im Alter von 43 Jahren, sowie zwei Mitfahrerinnen, 16 und 26 Jahre alt, wurden zum Teil eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden.

Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde das Fahrzeug wieder aufgerichtet. Der 43-Jährige und die 26-Jährige wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gefahren. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Schaden, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der wirtschaftliche Totalschaden bei dem Fahrzeug wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Baum wurde von den Feuerwehreinsatzkräften zersägt und entfernt.

Während der Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzten wurde die Schulstraße gesperrt. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Lengerich und Langen mit fünf Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften, sowie mehrere Rettungswagen ein Notarztfahrzeug und Polizei. Ebenfalls war ein Notfallseelsorger vor Ort.