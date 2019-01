Zehnjähriges Mädchen aus Ochtrup wird vermisst

Ochtrup Die 10-jährige Marijam B. aus Ochtrup gilt seit vergangenem Mittwoch, 16. Januar, als vermisst. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist der Polizei nicht bekannt. „Die Polizei hat das familiäre Umfeld und mögliche Aufenthaltsorte überprüft sowie andere Behörden in die Fahndungsmaßnahmen eingebunden“, teilt die Polizei am Dienstagabend mit. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung der 10-Jährigen haben sich bisher nicht ergeben, können aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

„Der Familie der Vermissten, Eltern und Geschwister, war zuvor von der Ausländerbehörde des Kreises Steinfurt mitgeteilt worden, dass am 17.01.2019 eine Rücküberstellung nach dem Dublin-Abkommen nach Finnland erfolgen sollte. Bei einer geplanten Rückführung vor einigen Monaten war die 10-Jährige ebenfalls von ihren Eltern als vermisst gemeldet worden, wodurch die aufenthaltsbeendende Maßnahme der Ausländerbehörde ausgesetzt werden musste. Seinerzeit hielt sich die Vermisste bei Bekannten der Familie in Recklinghausen auf“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Zeugen, die Angaben zum Aufenthalt der 10-Jährigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ochtrup unter Telefon 02553 93564155 zu melden.