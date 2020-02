Empfehlung - Woche der Brüderlichkeit mit Gästen aus Polen

Ochtrup Das Kulturforum in Ochtrup hat in seiner Veranstaltungsreihe zur Woche der Brüderlichkeit einen ganz besonderen Akzent gesetzt. Das 10-jährige Partnerschaftsjubiläum der Stadt Ochtrup mit dem Kreis Wieluń/Polen erhält im Veranstaltungsreigen eine nachdrückliche Wertschätzung. So wird Landrat Marek Kieler aus dem polnischen Wieluń die Festrede bei der Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit am Sonntag, 8. März, 17 Uhr, in der Alten Kirche Welbergen halten. Das Thema lautet: „Tu deinen Mund auf für die Anderen“. Zudem ist zum Schluss der Brüderlichkeitswoche, am Samstag, 14. März, 12 Uhr, ein Festakt zur 10-jährigen Partnerschaft in der Villa Winkel mit geladenen Gästen vorgesehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/woche-der-bruederlichkeit-mit-gaesten-aus-polen-343959.html