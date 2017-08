Empfehlung - Wieder mehr Fluggäste am FMO in Greven

Greven. In den ersten sieben Monaten des Jahres gab es bereits insgesamt 512.000 Passagiere, was einem Wachstum von 75.500 Fluggästen zum Vorjahreszeitraum entspricht. Im gesamten vergangenen Jahr zählte der FMO 787.000 Fluggäste. Insgesamt konnten im Juli rund 127.600 Fluggäste gezählt werden. Zuletzt verzeichnete der FMO eine monatliche Fluggastzahl in dieser Größenordnung nach eigenen Angaben vor sechs Jahren. Heinemann begründet das Wachstum mit dem deutlichen Ausbau des Touristiksektors in diesem Sommer. Germania stationierte mit Beginn des Sommerflugplans ein zweites Flugzeug am FMO und verdoppelte das Angebot damit. Mit der Lufthansa-Billigfluglinie Eurowings ist zudem eine neue Fluggesellschaft am FMO. Vom Beginn der Sommerferien in Niedersachsen am 22. Juni bis zum Ende der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen Ende August werden insgesamt rund 260.000 Fluggäste erwartet und somit fast ein Drittel mehr als im Vorjahr(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/wieder-mehr-fluggaeste-am-fmo-in-greven-202887.html