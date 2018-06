Empfehlung - Handwerk: Ehrennadeln an Hans Ohmann und Wilfried Jongebloed

Nordhorn Die beiden Handwerksmeister Hans Ohmann und Wilfried Jongebloed sind bei der Delegiertenversammlung der Kreishandwerkerschaft Grafschaft Bentheim in Nordhorn geehrt worden. Peter Voss, Präsident der Handwerkskammer, verlieh Ohmann die Silberne Ehrennadel und Jongebloed die Goldene Ehrennadel für ihre Verdienste in ihren Innungen und den langjährigen ehrenamtlichen Einsatz für das Handwerk in der Region.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/web-artikel-238730.html