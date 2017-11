Empfehlung - Video: Kartoffelernter versinkt im Ackerboden

hi Haren. Auf einem Acker bei Haren im Emsland geht nichts mehr. Bei Arbeiten ist dort eine tonnenschwere Kartoffelerntemaschine teilweise in dem weichen Erdboden versunken. Durch die Regenfälle der vergangenen Tage ist der Boden so aufgeweicht worden, dass viele Landwirte und Lohnunternehmer Schwierigkeiten haben, mit ihren großen Maschinen zu arbeiten. Mit Baggern soll nun versucht werden, die Erntemaschine zu bergen. Ob die Aktion gelingt, und der Kartoffelernter wieder flott gemacht werden kann, ist noch unklar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/video-kartoffelernter-versinkt-im-ackerboden-214672.html