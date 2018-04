Empfehlung - Vandalismus in Lingen: Viele Autos in einer Nacht beschädigt

gn Lingen. In der Nacht zu Sonnabend kam es erneut zu Sachbeschädigungen an einer Vielzahl von abgestellten Autos. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Die beschädigten Fahrzeuge standen unter anderem in den Straßen In den Sandbergen, im Friedensweg und Am neuen Friedhof. Die unbekannten Täter beschädigten oder zerstörten die Außenspiegel der meist am Fahrbahnrand abgestellten Autos. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf über 1000 Euro belaufen, schätzt die Polizei. Bereits in der Nacht zu Mittwoch wurden zahlreiche Autos im Innenstadtgebiet beschädigt. Die Polizei prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten vorliegt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/vandalismus-in-lingen-viele-autos-in-einer-nacht-beschaedigt-231907.html