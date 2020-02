/ Lesedauer: ca. 4min Unwetter: Region rüstet sich für Orkantief „Sabine“

Es soll stürmisch werden am Wochenende. Orkantief „Sabine“ rast mit hoher Geschwindigkeit auf Deutschland zu. Auch in der Region wird es wohl am Sonntag ungemütlich. Doch wie heftig wird der Sturm und womit sollten die Menschen rechnen?