Unbekannter sticht auf Denekamperin ein

gam Denekamp. Eine 26-Jährige wurde am Sonntagabend in Denekamp mit einem Messer in ihre Schulter gestochen. Die Frau ging laut Agenturbericht mit ihrem Hund gegen 21.30 Uhr in einer Gasse hinter ihrer Wohnung an der Boterbloemstraat spazieren, als ein Unbekannter mit einem Messer oder einer anderen Stichwaffe sie angriff. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/unbekannter-sticht-auf-denekamperin-ein-207188.html