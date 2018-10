Tödlicher Motorradunfall in Lingen: Polizei sucht Zeugen

Lingen Wie bereits berichtet, kam es am Mittwochnachmittag um 16.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße. Eine 49-jährige Motorradfahrerin wurde dabei tödlich verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem Motorrad aus Meppen kommend in Richtung Nordhorn.

Zwischen den Abfahrten Darme und Hanekenfähr überholte sie mehrere Autos und kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes. Der 52-jährige Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Polizei Lingen sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können. Gesucht wird insbesondere der Fahrer eines LKW, der hinter der Motorradfahrerin in Richtung Nordhorn gefahren ist. Es wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 mit der Polizei in Lingen in Verbindung zu setzen.