Tierquälerei: Katze mit Klebstoff eingeschmiert

Gronau-Epe Die Besitzer einer schwarz-weißen Hauskatze stellten am Sonntag gegen 10.15 Uhr fest, dass am Fell ihrer Katze Laub klebte. Der oder die Täter hatten die freilaufende Katze mit einem wasserunlöslichen Klebstoff beschmiert, der bereits teilweise bis auf die Haut des Tieres vorgedrungen war.

Da dies noch nicht komplett geschehen war, musste die Katze nach Angaben der Polizei nicht eingeschläfert werden. Allerdings war es erforderlich, das Tier unter Vollnarkose zu scheren. Der bis auf die Haut vorgedrungene Klebstoff wurde in einer längeren Behandlung abgelöst.

Der Tatort liegt vermutlich auf dem Riekenhofweg in Gronau-Epe oder im näheren Umfeld. Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Fall von Tierquälerei. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau, Telefon 02562 9260