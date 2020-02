Empfehlung - Theater Wilhelmshöhe zeigt Straußoperette „Wiener Blut“

Lingen „Wiener Blut“ ist eine der bekanntesten Operetten, die von Johann Strauß komponiert wurden. Seit ihrer Uraufführung im Jahre 1899 ist ihre Beliebtheit in den Opernhäusern Europas ungebrochen. Das Ensemble Opera Romana präsentiert „Wiener Blut“ am Freitag, 6. März, um 20 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe in Lingen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/theater-wilhelmshoehe-zeigt-straussoperette-wiener-blut--343540.html