Streit unter Hundehaltern: Mann schlägt Senioren nieder

gn Emsbüren. Am Samstagabend ist es gegen 20.30 Uhr am Baggersee in Ahlde zu einer Auseinandersetzung zwischen einem älteren Herrn und einem bislang unbekannten Mann gekommen. Der ältere Herr führte einen angeleinten Münsterländer mit sich. Der Unbekannte war mit seiner Familie und zwei nicht angeleinten Hunden, einem Terrier und einem Labrador, unterwegs. Zwischen dem Labrador und dem Münsterlänger gab es in der Folge Probleme, die sich auf die Hundehalter übertrugen. Der ältere Herr wurde von dem unbekannten Mann angegriffen, geschlagen und zu Boden geschleudert. Außerdem schlug er mit einem unbekannten Gegenstand auf dem Kopf und den Oberkörper des Seniors ein. Die Familie entfernte sich mit einem dunklen Opel Kombi, vermutlich Astra, mit Nordhorner Kennzeichen. Der Angreifer sprach Deutsch mit niederländischem Akzent. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05903 214 bei der Polizei Emsbüren zu melden.