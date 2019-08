Empfehlung - Spielfilm über „Münsterlandmorde“ geplant

Rheine / Schüttorf / Nordhorn Eigentlich will die 18-jährige Schülerin Marlies Hemmers aus Nordhorn am 6. August 1973 mit ihrem Freund nach Wien trampen. Weil die beiden so viel Gepäck dabei haben, beschließen sie, bis nach Düsseldorf getrennt zu reisen. Am vereinbarten Treffpunkt in Düsseldorf wartet der junge Mann vergeblich auf seine Freundin. Als sie auch viele Stunden später nicht auftaucht, geht er zur Polizei. Doch Marlies Hemmers bleibt verschwunden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/spielfilm-ueber-muensterlandmorde-geplant-315376.html