Empfehlung - Sparda-Bank plant Filialnetz in der Region auszudünnen

Lingen Der Grund: Die Digitalisierung der Gesellschaft habe das Kundenverhalten bei Bankdienstleistungen stark verändert. Immer mehr Bankkunden würden intensiv das Online-Banking und andere digitale Services ihrer Finanzdienstleister nutzen, heißt es in einer Pressemitteilung der Sparda-Bank West. Deshalb sieht sich die Bank gezwungen, ihre Fililalstruktur neu aufzustellen. Bislang betrieb die Bank 56 Standorte zwischen Nordrhein-Westfalen und den Ostfriesischen Inseln. Im Rahmen des Umbaus sollen 43 Filialen geschlossen oder mit anderen am Standort zusammengelegt werden, insgesamt wird die Bank künftig an 38 Standorten vertreten sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/sparda-bank-plant-filialnetz-in-der-region-auszuduennen-327929.html