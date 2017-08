Sögel: 14-Jährige von 22-jährigem Iraner sexuell belästigt

gn Sögel. Am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr ist eine 14-jährige Rumänin in einer Wohnung in der Kolpingstraße von einem 22-jährigen Flüchtling aus Meppen sexuell belästigt worden. Das teilt die Polizei mit. Nachdem sich die beiden zuvor einvernehmlich geküsst hatten, forderte der Mann den Geschlechtsverkehr und zeigte sein Geschlechtsteil. Das Mädchen konnte sich losreißen und vertraute sich der Wohnungsinhaberin an. Der 22-jährige Iraner flüchtete aus der Wohnung zur Flüchtlingsunterkunft an der Straße Am Markt. Aufgrund der Vorfälle kam es dort zwischen mehreren Flüchtlingen zu Streitigkeiten und einer Auseinandersetzung sowie zu gegenseitigen Körperverletzungen. Als die Polizei eintraf und einen der Beteiligten, einen 19-jährigen Afghanen, in den Streifenwagen setzen wollten, mischte sich der 22-Jährige ein. Sowohl der 19-Jährige, als auch der 22-Jährige leisteten Widerstand und griffen die Beamten an. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt, ist aber weiter dienstfähig. Der 22-Jährige wurde von den Beamten vorläufig festgenommen und auch der 19-Jährige kam in Gewahrsam. Den beiden Flüchtlingen wurden Blutproben entnommen, gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück dauern an. Ob der 22-Jährige dem Haftrichter vorgeführt werden soll, steht aufgrund der noch laufenden Ermittlungen noch nicht fest.