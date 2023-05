Schütte-Logistik vergrößert sich in Lohne an der A31

Vor zwei Jahren hat das Logistik-Unternehmen Schütte aus Klein Berßen in Wietmarschen-Lohne an der A31 gebaut - nun gibt es weitere Pläne.

Bereits 2021 hat die Schütte-Gruppe mit Sitz in Klein Berßen eine Niederlassung im Gewerbegebiet an der A31 in Wietmarschen-Lohne gebaut. Auf dem 4,8 Hektar großem Gelände an der Franz-Josef-Straße, das einst für das Unternehmen WAS vorgesehen war, bevor der Hersteller von Ambulanz- und Sonderfahrzeugen nach Emsbüren gezogen ist, wurden vier Lagerhallen inklusive Bürogebäude mit 28.000 Stellplätzen gebaut. Es wurden 50 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Gewerbegebiet A31 in Wietmarschen-Lohne wird erweitert

Nun will Schütte Logistik erweitern. Wie Martin Osseforth, Kämmerer und stellvertretender Gemeindechef der Gemeinde Wietmarschen, im jüngsten Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Verkehr, mitteilte, sollen auf einer angrenzenden Fläche von 2,95 Hektar drei weitere Lagerhallen mit einer Größe von jeweils 4500 Quadratmeter entstehen. Insgesamt 80 Arbeitnehmer sollen auf dem Gelände von Schütte im Gewerbegebiet in Wietmarschen-Lohne beschäftigt werden.

Kälte aus dem Emsland

Aktuell hat das Unternehmen in Wietmarschen-Lohne sowie Klein Berßen 150 Mitarbeiter beschäftigt. 2004 wurde das Unternehmen von Gerd Schütte als Transportunternehmen gegründet. 2011 trat Sohn Nils Schütte mit in die Geschäftsführung ein. Seit 2007 ist Schütte Logistik als Spezialist für Kühllogistik am Markt etabliert. Der Markenspruch: „Kälte aus dem Emsland“.