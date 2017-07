Rheine: Erneut Geldautomat gesprengt

Die Täter, die in der Nacht zu Sonntag zwei Geldautomaten in der Sparda-Bank-Filiale an der Poststraße gesprengt haben, sind ohne Beute geflohen. Ein Zeuge hatte die drei Unbekannten bei der Tat gestört. Eine Fahndung der Polizei verlief erfolglos.